أسباب نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نقص المغذيات في الجسم يعني عدم إمداد الجسم بكميات كافية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون.



وقال المركز الألماني للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم له أسباب عدة تتمثل في سوء التغذية وبعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء المزمنة كداء كرون، إضافة إلى فقدان الشهية الناجم عن التقدم في العمر أو المشاكل النفسية كالاكتئاب.

وتتمثل أعراض نقص المغذيات في الجسم في التعب المستمر وضعف العضلات والتقلصات العضلية والهزال والإعياء وضعف التركيز والصداع والدوار وشحوب الوجه وتقصف الأظافر وتساقط الشعر وآلام العظام ووخز وخدر في الأطراف وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة، إضافة إلى العصبية وسرعة الاستثارة واعتلال المزاج والاضطراب الداخلي.

ويمكن مواجهة نقص المغذيات في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية واللحوم قليلة الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع مراعاة الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ومنتجات الدقيق الأبيض لاحتوائها على القليل من المغذيات.

كما ينبغي مراعاة زيادة احتياج الجسم للمغذيات لدى بعض الأشخاص مثل الحوامل والمرضعات والرياضيين.