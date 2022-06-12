شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية ومغبر بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية. فى حين يتوقع نشاط فى الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.

الإمارات:

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد مغبرا بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً تكون مثيرة ومحملة بالغبار وتكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً.

وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15 / إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.

ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثانى عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:42 الجزر الثانى عند الساعة 06:38.

وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثانى عند الساعة 19:10 والجزر الأول عند الساعة 13:46 الثانى عند الساعة 02:10.

الكويت:

وفى الكويت حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار.

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول.