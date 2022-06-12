السعودية والصين تبحثان العلاقات العسكرية بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية مع الفريق أول وي فنغ خه عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الدفاعي والعسكري.

وذكرت وكالة أنباء السعودية أن اللقاء - الذي جاء على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" التي انطلقت أعمال دورتها الـ 19 أمس - ناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناقش القمة - التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية - عددا من المحاور المهمة؛ من أبرزها الوضع الأمني الإقليمي، وسبل التعاون والتبادل في مجال الدفاع، وتعزيز الشراكات الأمنية في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.