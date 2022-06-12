شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع الصومال وأوغندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور مع نظيره الأوغندي فينسنت باميلانجاكي سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور تسلم فى مارس الماضى مساعدات عسكرية من السفير الصيني لدى الصومال فاي شينجشوا، شملت مركبات وسيارات إسعاف ومعدات أخرى للكشف عن الألغام.