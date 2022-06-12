عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Infinix Note 12 VIP.. تفاصيل هاتف إنفنيكس صور

الأحد 12 يونيو 2022

الخليج 365

قدمت إنفنيكس جهازها الجديد Infinix Note 12 VIP، ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وبمواصفات تمكنه من المنافسة في الأسواق.



ويعمل الهاتف Infinix Note 12 VIP، بمعالج من النوع (MediaTek Helio G96)، ثماني النواة، ومعالج الرسومي من النوع (Mali-G57 MC2).

ويأتي الهاتف Infinix Note 12 VIP بكاميرا خلفية ثلاثية (108 – 13 – 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية "سيلفي"، 16 ميجابيكسل، والكاميرات تدعم فلاش (LED) رباعي وتدعم (HDR) و(Panorama) مع تصوير فيديوهات بجودة ([email protected]).

الهاتف الذي يزن 198 جراما، ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل يدعم تركيب شريحتين اتصال 4G مع كارت ميموري 2 تيرا وفقا لموقع "mobizil".

ويتميز الهاتف Infinix Note 12 VIP، ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط ويتم الشحن من خلال (USB Type C).

بينما يأتي الهاتف Infinix Note 12 VIP بشاشة من نوع (AMOLED) بحجم 6.7 بوصة بدقة (1080×2400) بيكسل وبجودة (FHD+) ومعدل تحديث 120 هرتز.

ولم تحدد إنفنيكس سعر الهاتف حتى الآن، ولكن يتوقع أن يبلغ سعر هاتف Infinix Note 12 VIP نحو 350 دولارا (نحو 6 آلاف و300 جنيه مصري).

ويأتي الهاتف بإصدارين، الأول بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من النوع (eMMC 5.1)، وذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت، والإصدار الثاني، بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بواجهة إنفينكس (XOS 10.6) مبنية على (Android 12)، ويدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي، مع سماعات خارجية (Stereo).

بينما لا يدعم الهاتف (NFC)، ولكنه يدعم بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور، ويمكن فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.