شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجلى أعمال بارزين لبنانيين فى حادث تحطم طائرة بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن وفاة رجلى أعمال لبنانيين بارزين فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر بإيطاليا، فيما أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه لوفاتهما وهما: طارق طياح وشادى كريدى.

وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها لتبلغها من سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا الضاهر تأكيد وفاة المواطنّن اللبنانيين طارق طياح و شادى الكريدى، بعد العثور على حطام الطائرة، مؤكدة أنها تابعت منذ وقوع الحادث الاتصالات مع المعنيين فى إيطاليا؛ للعثور على الطائرة، وتبيان الأمر.



بدوره، أعرب عون - فى بيان - عن ألمه لوفاة رجلي الأعمال طارق طياح وشادي كريدي في حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما في ايطاليا، وتوجه بالتعزية الى عائلتي الفقيدين واقربائهما وإلى القطاع الصناعي مؤكدا أنه فقد اثنين من رواده الناجحين.



من جانبه، نعى وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض الفقيد شادي كريدي، مؤكدا أنه كان يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مؤكدا أنه لقى حتفه مع رفيقه طارق طياح في حادث أليم أثناء قيامهما بمهمّة عمل خاصة لتعزيز الصناعة اللبنانية.