شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. العثور على نقش أثرى مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثرى إسلامى مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، رضى الله عنه، يعود لما قبل 1419 عاماً، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامى يتم العثور عليه، حسبما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية".

تم العثور على النقش الأثرى فى منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع "تويتر".

ويحوى النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي دون نقاط أو تشكيل.

وقالت الهيئة إنها أجرت "فحصاً توثيقياً للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم "زهير" الذي كتب وقام بتدوين النص".

وجاءت قراءة النص كما يلي: "أنا زهير آمنت - بالله وكتبت زمن - أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجرياً)".

وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وهو ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية