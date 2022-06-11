شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 1076 إصابة جديدة بكورنا دون وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 1076 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و175 ألفا و104 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8296 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11 مليونا و732 ألفا و610 تحليلا، منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس لعام 2020.



وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و82 حالة، بينما جرى تسجيل 381 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و153 ألفا و505 حالات.