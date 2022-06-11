شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: لا توجد أى حالة مصابة بمرض السل فى مركز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مملكة البحرين حقيقة تفشى مرض السل بين السجناء، وأكدت وزارة الصحة البحرينية أنه لا توجد أى حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل فى الوقت الحالى، مبينةً أن النزيل المصاب فى وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبى منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي بناء على بروتوكولات عالمية وتم الانتهاء من إجراء جميع الفحوص اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددةً على عدم رصد أى إصابات بين المخالطين.

ودعت إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله حول انتقال العدوى للنزلاء أو عدم حصولهم على العناية الطبية اللازمة حيال ذلك.

وشددت على استمرارها في تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية، ومواصلة التعرف إلى الاحتياجات المختلفة سعياً منها للحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر تميز النظام الصحي في مملكة البحرين.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي المعالج، وجارٍ العمل والتنسيق للتأكد من سلامة الوضع الصحي لجميع النزلاء.