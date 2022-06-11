شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بالرصاص ومصور بقنبلة صوت خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم /السبت/ فيما أصيب مصور صحفي بقنبلة صوت في الرأس، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة في بلدة "ترقوميا" شمال غرب الخليل، احتجاجا على محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، في منطقة "الطيبة" المعروفة باسم "الهرش".

وقال شهود عيان إن المصور الصحفي المصاب هو عبد الحفيظ الهشلمون، مُشيرين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مُحيط المكان، لم يتسن بعد معرفة أسمائهم.



وحاول الأهالي تخليص الشباب من أيدي جنود الاحتلال، وفي وقت سابق لذلك كانت مجموعة من المستوطنين وصلت إلى منطقة الطيبة، بحماية من جيش الاحتلال، وحاولت منع الفلسطينيين من العمل في أراضيهم، وحصلت مشادات كلامية تطور خلالها الوضع إلى اشتباكات عارمة.



وأعلنت قوات الاحتلال، "ترقوميا" منطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت الفلسطينيين على مغادرة المكان.