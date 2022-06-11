شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 15 ألفا و209 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، ضبط 15 ألفا و209 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق البلاد كافة.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 2 وحتى 8 يونيو الجاري، أسفرت عن ضبط 9 آلاف و337 مخالفًا لنظام الإقامة، و3 آلاف و996 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1876 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 186 شخصًا، 40% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و11% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 79 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مشيرة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 74 ألفا و729 وافداً مخالفًا، منهم 71 ألفا و260 رجلاً، و3 آلاف و469 امرأة.

وأضافت أنه تم إحالة 63 ألفا و834 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12 ألفا و315 مخالفًا.

وحذرت الوزارة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.