شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني في جنين شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد الشاب سميح جمال عمارنة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام في بلدة "يعبد" جنوب غرب محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

كان الشاب عمارنة قد أصيب في الثاني من يونيو بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة "يعبد"، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة.

وخلال الاقتحام المذكور استشهد الشاب بلال قبها (24 عامًا)، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة، بينهم الشاب "عمارنة".