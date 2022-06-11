شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الوسيط الأمريكي إلى بيروت لبحث ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن كبير مستشاري الولايات المتحدة لشئون أمن الطاقة العالمية عاموس هوكستين، سيتوجه إلى لبنان يوم الاثنين المقبل في زيارة تستغرق يومين.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، بأن الهدف من الزيارة بحث حلول دائمة لأزمة الطاقة في البلاد والتأكيد على رغبة الإدارة الأمريكية في توصل لبنان وإسرائيل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقد طالبت لبنان، الولايات المتحدة بالتدخل لحسم أزمة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي تعول عليها بيروت لاستكمال عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على دعوة الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين للحضور إلى بيروت؛ للبحث في مسألة استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.