شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا استثنائيا لفريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعا استثنائي لدراسة تطوير عمله خلال الفترة من 12-14 يونيو 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسوف يحضر فعاليات الاجتماع خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية، والأمانة العامة لمجاس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش الاجتماع سبل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيتم عرض مقترحات ومرئيات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية لتطوير عمل الفريق.