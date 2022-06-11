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طقس الخليج.. رياح نشطة بالبحرين وطقس صافٍ بالإمارات

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القاهرة - سامية سيد - تنشط الرياح فى نهار الإمارة البحرينية، بينما تشهد الإمارات طقس صافى يستمر من نهار السبت حتى ليله، ويستمر القيظ بالسعودية.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة الصغرى 35°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

 

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس، وينصح بالمواظبة على شرب السوائل والمرطبات خلال النهار.

 

الإمارات

 

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي أقل بـ4°م من ليلة أمس. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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