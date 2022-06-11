طقس الخليج.. رياح نشطة بالبحرين وطقس صافٍ بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - تنشط الرياح فى نهار الإمارة البحرينية، بينما تشهد الإمارات طقس صافى يستمر من نهار السبت حتى ليله، ويستمر القيظ بالسعودية.

سيكون الطقس نهاراً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً نشط الرياح وتكون درجة الحرارة الصغرى 35°م وهي مشابهة لليلة أمس.

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس، وينصح بالمواظبة على شرب السوائل والمرطبات خلال النهار.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي أقل بـ4°م من ليلة أمس.