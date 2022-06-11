شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النواب العراقي: تشكيل لجنة لمتابعة صرف مخصصات الدعم الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، تشكيل لجنة لمتابعة صرف مخصصات الدعم الطارئ، داعيا الرقابة المالية لتفعيل دورها.

وقال الزاملي - في مقابلة مع قناة (العراقية) الإخبارية، اليوم السبت - إن "قانون الأمن الغذائي مرر بحضور جميع الكتل ولم يكن هناك إرضاء لأي جهة"، موضحا أن البرلمان شكل لجنة لمراقبة الأموال التي ستصرف على الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبشأن الاتهامات التي طالت التيار الصدري بتفرقة الكتل الشيعية، قال الزاملي إن "الكتلة الصدرية لم ولن تساوم على حقوق المكون الشيعي ومناطق الجنوب" مبينا أن موضوع الوزارات لم يناقش مع الإطار التنسيقي نهائيا ، مشيرا إلى أن مقتدى الصدر أكد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ودعا حاكم الزاملي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تفعيل نظام البديل، مؤكدا قرب استجواب عدد من الوزراء، مشيرا إلى أن العقود في الكهرباء والوزارات الأخرى سيتم تثبيتهم في الموازنة القادمة.

وأضاف الزاملي "نعمل الآن على تشريع قانون الضمان الاجتماعي؛ لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص".