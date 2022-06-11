شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتانى يتوجه الى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور المختار ولد داهي وزير الصحة الموريتاني نواكشوط اليوم إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن الوزير سيبحث مع الجانب السعودي جملة من المواضيع المهمة ذات الاهتمام المشترك.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت تشييد المستشفى الجامعي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نواكشوط بكلفة تصل إلى 55 مليون دولار.

وزار موريتانيا نهاية العام الماضي وفد سعودي ضم المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عبد المحسن بن عبد الرحمن الخيال والأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والأستاذ ناصر العقيل من برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية، للتشاور حول سبل مشاركة الهيئات السعودية في التسريع من انجاز المستشفى الجامعي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نواكشوط من خلال التصميم والتنفيذ والإشراف والتسيير.

وأكدوا أن المستشفى سيكون نموذجا من بين المشاريع الخمسة عشرة الناجحة الممولة من طرف المملكة العربية السعودية.