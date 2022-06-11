شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تقوم بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ستقوم بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية بداء من اليوم وحتى 14.

وقالت الخارجية في بيان إن "ليف ستتشاور مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما سيتم بحث العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والدعم الأمريكي لحل الدولتين، وردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لإيران، ودعم اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى لقاء القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، ستلتقي مساعدة وزيرة الخارجية مع ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني. وسيرافقها في الزيارة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو ومديرة مجلس الأمن القومي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية سينثيا كوك".