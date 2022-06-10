أسباب تدفع البعض إلى محاولة إهانة الآخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

متابعات

نشر موقع متخصص بالتنمية الشخصية، مجموعة من الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص، إلى محاولة إذلال الآخرين.



وذكر موقع ”espritsciencemetaphysiques“، في تقرير نشره، الجمعة، أن الشخص الذي يحاول إهانة الآخر، ”يشعر بالدونية الشديدة تجاه الذي يوجه إليه سلوكياته السامة والإذلال“.

وقال التقرير، إن ”الشخص الذي يمارس الإذلال غير واثق من نفسه، ويشعر أن الناس من حوله أفضل حالًا منه بكثير، وبالتالي فإنه يستخدم الإذلال كوسيلة للشعور بالتفوق لبضع لحظات“.

وأضاف: ”كل هذا الشعور بالدونية تجاه شخص بعينه، يجعل الشخص يستخدم الإذلال حتى يضع الآخر في مكانه الصحيح“.

ولفت التقرير، إلى أن الأسباب سالفة الذكر، ”قد تبدو صالحة ومقبولة لأولئك الذين يمارسون الإذلال“.

وأوضح أن ”إذلال شخص آخر ليس علامة على التفوق، ولن يساعدنا أبدًا بجذب أي شيء إيجابي في حياتنا“.

وبيّن التقرير، أن ”الإذلال يغذي فينا الحقد، والضغينة، والشعور باليأس والإحباط في حياتنا، فنشعر بالوحدة، لأنه لا أحد يريد أن يكون مع أشخاص لا يكفون عن إذلاله“.

ودعا من يجد أنماط سلوكيات مهينة في داخله، إلى التوقف والتفكير فيما يحفزها.