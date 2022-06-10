حبس نائب جزائري بعد محاولة غش في امتحان لصالح ابنته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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أمر القضاء بحبس نائب في البرلمان الجزائري بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر اليوم الجمعة من محكمة ”الوادي“ جنوب شرق البلاد.



وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام، فإن ”قاضي التحقيق في محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) ”أمر بإيداع النائب ع.ع، وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظفين على استغلال النفوذ“.

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون، عن حزب جبهة التحرير الوطني، إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.