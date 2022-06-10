شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتخلى عن قرار ترامب ويعيد للفلسطينيين "خط اتصال مباشر" بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عكست إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سلفه ترامب بإغلاق القنصلية للفلسطينيين في القدس من خلال فتح "مكتب أمريكي للشؤون الفلسطينية" في المدينة.
وفقا لشبكة ايه بي سي، تغيير اسم وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، وهي خطوة تعيد الى الفلسطينيين خط اتصال مباشر بواشنطن أغلقته إدارة ترامب.
ووفقا للتقرير، هذا يعني أن الفلسطينيين سوف يتعاملون مباشرة مع وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بدلاً من المرور أولاً بالسفير الأمريكي في إسرائيل.
في بيان ، قال المكتب الذي أعيد تسميته حديثًا إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تقاريرنا الدبلوماسية والمشاركة الدبلوماسية العامة، وورد فيه: "شعرنا أنه من المهم إعادة تقديم خطوط إبلاغ منفصلة لواشنطن بشأن القضايا الفلسطينية والاسرائيلية ، من قبل فرقنا على الأرض التي تركز على هذه القضايا".
وقال البيان أيضا إن الولايات المتحدة تعيد إنشاء نظام قائم لعقود قبل قرار الرئيس دونالد ترامب.
في عهد بايدن ، وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإعادة فتح قنصلية القدس ، التي تأسست عام 1844، قبل إنشاء دولة إسرائيل بوقت طويل، وكان يعتقد أن إعادة الافتتاح يمكن أن تساعد في إصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تمزقت في عهد ترامب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر إعادة فتح القنصلية جزءًا من التزامات المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
تحركت إدارة بايدن بالفعل لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين ، جزئيًا عن طريق إعادة المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية وتمويل وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، كما بحثت في السبل التي يمكن من خلالها إعادة فتح البعثة الفلسطينية إلى واشنطن ، التي أغلقت في عهد ترامب ، على الرغم من وجود عقبات في الكونجرس أمام مثل هذه الخطوة.