شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 من عناصر "داعش" في محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة العراقية في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية.

وقالت القيادة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قيادة شرطة محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض خمسة عناصر ينتمون لعصابات (داعش) الإرهابية، مطلوبين قضائيًا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب".

وأضافت أنه تم العثور على أربع قذائف مدفعية عيار ١٦٠ ملم من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة باب الطوب في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.