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العراق: القبض على 5 من عناصر "داعش" في محافظة نينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة العراقية في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية.

وقالت القيادة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قيادة شرطة محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض خمسة عناصر ينتمون لعصابات (داعش) الإرهابية، مطلوبين قضائيًا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب".

وأضافت أنه تم العثور على أربع قذائف مدفعية عيار ١٦٠ ملم من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة باب الطوب في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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