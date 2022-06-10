العثور على جثث 4 منقبين سودانيين عن الذهب شمال موريتانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

متابعات

عثرت فرق البحث، اليوم الجمعة، شمال موريتانيا، على جثمانين 3 مواطنين سودانيين كانوا يعملون في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، بعد أيام من فقدهم، حين كانوا في رحلة من مدينة أزويرات باتجاه مدينة الشامي على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط و مدينة نواذيبو.



ويأتي العثور على الجثامين الثلاثة، بعد ساعات من عثور فرق البحث التابعة لشركة معادن موريتانيا التي تتولى تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب في موريتانيا على جثمان مواطن سوداني كان على متن الرحلة، على بعد 6 كيلومترات من مكان السيارة التي كانت تقل المجموعة.

وتم العثور قبل يومين في نفس المنطقة على جثماني مواطنين سودانيين آخرين كانا على متن الرحلة، فيما لايزال البحث جاريًا عن مواطن موريتاني كان مع المجموعة.