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باب ذكي يتعرف على وجه الحيوان الأليف قبل السماح له بدخول المنزل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باب ذكي يتعرف على وجه الحيوان الأليف قبل السماح له بدخول المنزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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ابتكرت شركة Petvation الأمريكية، بابًا ذكيًا، يمكنه التعرف على وجوه الحيوانات الأليفة وتحديدها، للسماح لها بالدخول إلى منزل مالكيها من البشر.

 

وصممت الشركة الأمريكية والمختصة بتطوير أنظمة السلامة للحيوانات الأليفة، التقنية الجديدة لتحديد وجه الحيوان الأليف المملوك لشخص ما، وتمييزه عن الحيوانات الأخرى، وذلك للتأكد من فتح المنزل للحيوان المحدد.

 

وزودت الباب بأجهزة استشعارية يمكنها كشف الحركة للتأكد من أنها تغلق الباب فقط بعد مرور الحيوان الأليف من خلاله، ودون إيذائه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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