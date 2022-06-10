شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد البحر الأحمر وخليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمنحة تبلغ 41,15 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الوزير - وفقا لقناة "اليمن" الفضائية - أن التمويل سيتم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى منحة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمبلغ 3,85 مليون دولار أمريكي، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد أول عملية لسلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وتعزيز الإنتاج الفعال لمصائد الأسماك وسلسلة القيمة في بلدان منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور تشمل تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة مصائد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وتحسين الفرص الاقتصادية والأمن الغذائي والإدارة الفعالة لإنتاج مصايد الأسماك في اليمن، وإدارة المشاريع وإدارة المعرفة.

وأكد الدكتور باذيب أن تمويل البرنامج جاء عقب جهود حثيثة بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين.