شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد التجارة بين الجزائر وإسبانيا يهدد العلاقات التجارية بخسارة 7 مليارات يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدد تجميد التجارة بين الجزائر وإسبانيا، الذي أصدرته الحكومة الجزائرية في وقت متأخر من الأربعاء الماضى، العلاقات التجارية التي تربط بين الجزائر وإسبانيا والتى تقدر بـ7 مليار يورو، وفقا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وفي العام الماضي ، استوردت إسبانيا سلعا من الجزائر بلغت قيمتها 5 مليارات و255 مليون يورو، فيما بلغت الصادرات إلى الدولة الإفريقية حوالى 2 مليار فقط، وينعكس هذا في بيانات التجارة الدولية التي جمعها مركز التجارة الدولية.

على الرغم من أنها من حيث حجم المبيعات ، فإن الجزائر هي شريك تجاري صغير لإسبانيا (بالكاد تمثل 1٪ من قيمة الواردات الوطنية) ، فإن طبيعة المنتجات التي تبيعها تجعلها دولة استراتيجية. 91٪ من واردات إسبانيا من الجزائر هي منتجات طاقة، وتحديداً الهيدروكربونات ومشتقاتها.

ويلعب الغاز الطبيعي دورًا رائدًا تمامًا، حيث أن 97٪ من الغاز الطبيعي الذي تستورده إسبانيا عبر خط أنابيب غاز يأتي من الجزائر، ويقدر الدخل الذي حصلت عليه الجزائر من مبيعاتها من الغاز الطبيعي لإسبانيا (2.082 مليون يورو).

يغضب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز الجزائر، التي جمدت جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا في إعادة تفاوض كاملة بشأن إمدادات الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الجزائر 830 مليونًا أخرى من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (10٪ مما تستورده إسبانيا) ، و 389 مليونًا من صادرات البروبان السائل (57٪ من الواردات الإسبانية) و 13 مليونًا من البوتان المسال، وبصرف النظر عن الغاز ، سجل النفط ومشتقاته أيضًا دخلاً هائلاً للجزائر ، وتحديداً 1664 مليون يورو العام الماضي. 5٪ من النفط الخام الذي تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر (بقيمة 931 مليون).

ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان وقف التجارة سيوقف فجأة تدفق الغاز إلى شبه الجزيرة، ورفض وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس أن قرار الجزائر سيؤثر على الغاز. "شركات الغاز تخبرنا أن التدفق مضمون".

وقال فيكتور رويز إيزبيليتا ، الأستاذ في كلية أو بي إس للأعمال: "ليس من السهل إنهاء العقود لأن مصداقية الجزائر وموثوقيتها مقارنة بالدول الأخرى معرضة للخطر أيضًا". لكنه يضيف أن الحركة في الجزائر تفترض "درجة أخرى من التوتر والتصعيد لن تفيد أحدا على المدى القصير".

وتعد الجزائر موردًا رئيسيًا لإسبانيا في منتجات مثل الكيماويات والأسمدة، على سبيل المثال ، 80٪ من كل الأمونيا التي تستوردها إسبانيا تأتي من الجزائر ، وهي شركة نقلت 193.7 مليون يورو في عام 2021، بالإضافة إلى ذلك ، تستحوذ إسبانيا من الجزائر على 33٪ من اليوريا (سماد نيتروجيني) الذي تشتريه في السوق الدولية .

من وجهة نظر الجزائر ، تعتبر إسبانيا شريكًا تجاريًا أكثر أهمية إلى حد ما: 6٪ من وارداتها تأتي من البلاد. ومع ذلك ، فإن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر أكثر تنوعًا. المنتجات التي تدر أكبر حجم مبيعات هي بيع الورق ومشتقاته (204 ملايين) ، يليه زيت فول الصويا (166 مليون يورو) والآلات (158 مليون)، إن مبيعات المنتجات لاستخدامها في السيراميك مثل الزجاج أو مسحوق الزجاج أو الأصباغ لها وزن كبير أيضًا.