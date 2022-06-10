شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى: الحرب على المخدرات لم تنته ولا نعمل وفقا لأى أجندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الحرب على المخدرات لم تنته ولا تزال مستمرة، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لا تنتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها.

جاء ذلك في تصريحات لعون اليوم الجمعة خلال زيارته لفرع مخابرات الجيش بمنطقة البقاع شرقي لبنان.

وأكد عون أن المؤسسة العسكرية لا تعمل وفقا لأي أجندة، وإنما من منطلق مسؤوليتها تجاه شعبها ووطنها، داعيا جميع الخارجين على القانون إلى الاستسلام حفاظا على سلامتهم وإلا عليهم تحمل تبعات قرارهم.

كان الجيش اللبناني قد بدأ يوم /الجمعة/ الماضي حملة موسعة؛ لضبط تجار المخدرات في منطقة بعلبك شرقي العاصمة بيروت، حيث تضمنت مواجهات مع الخارجين عن القانون تخللها تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن وفاة عريف بالجيش وإصابة عدد من العسكريين، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالاتجار في المخدرات وتصنيعها وإطلاق النار على العسكريين.