شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفى بها اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الطبيبة اللبنانية سنية حبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع "جوجل" اليوم صورة لطبيبة لبنانية مميزة بين سيدات العالم كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا فى العالم، إنها الطبيبة سنية حبوب.

هى طبيبة ذات أصول لبنانية تميزت بين أبناء جيلها، واستطاعت خلال مسيرتها المهنية في الطب أن تحقق الكثير من الأعمال العظيمة والتي تنفع البشرية كلها.

وهي أول مرأة تهاجر من لبنان لكي تدرس الطب في أمريكا، والوحيدة التي نالت شهادة الطب من جامعة بنسلفانيا وحقق حلمها هذا في سنة 1931 ثم قررت أن تنضم للصليب الأحمر في بلدها لبنان.

سنية حبوب لها مشاركات عديدة مؤثرة سواء في الطب أو في الأعمال المجتمعية، ظلت على مدار 50 عاما تركز على أن تكون طبيبة خيرية، ومن بين أبرز مشاركاتها دورها الكبير في تأسيس جمعية الصليب الأحمر في لبنان، بالإضافة إلى أنها شغلت مناصب عديدة في أكثر من مؤسسة خيرية ومجتمعية، على رأسها دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد.

حصلت سنية محبوب على العديد من التكريمات، حيث منحتها حكومة لبنان ميدالية الصحة في 1982، وأيضا سمت أحد الشوارع في العاصمة بيروت باسمها.

وُلدت سنية حبوب عام 1901، و والدها هو مصطفى حبوب تاجر جلود، والدتها عادلة الجزائرى من تركيا كانت والدتها أمية ولكنها مُعجبة بالنساء المُتعلمات وأصرت على تعليم ابنتها.

التحقت سنية حبوب بالكلية الأمريكية للبنات ومن ثم الجامعة الأمريكية فى بيروت، ونظرًا لأن النساء لم يكن يتم قبولهن في البرنامج الطبي بالجامعة الأمريكية فى ذلك الوقت، فقد قررت الحصول على شهادة طبية في الولايات المتحدة.

وفي عام 1931، تخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وكانت الخريجة العربية الوحيدة في الكلية. وبقيت فى الولايات المتحدة عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد، ثم عادت حبوب إلى لبنان في عام 1932 وافتتحت عيادة صغيرة تقدم خدمات مجانية للنساء اللائي لا يستطعن تحمل التكاليف، وكانت أول طبيبة تدربت في الخارج لفتح عيادة في بيروت.