شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج السعودية تخفض أسعار باقات حجاج الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال هذا الموسم، وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13.943 ريالاً لباقة أبراج منى، و11.970 ريالا لباقة الضيافة1 «خيام مطورة»، و9098 ريالاً لباقة الضيافة 2 «خيام عادية»، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة. وفق"عكاظ".

وسبق أن كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن طرحها 3 باقات لموسم حج هذا العام، فى الوقت الذى اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، والباقة الثانية هى "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثالثة فهى ضيافة "باقة المخيمات غير المطورة " وسعرها 10238.57 ريال للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.

وعلى صعيد متصل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام.

ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة فى وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبى (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التى تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.