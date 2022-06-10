شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم/ الجمعة/ زلزالاً بقوة 5 ريختر في جزيرة قبرص.

وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - "إن الزلزال المسجل وقع على بعد 15 كيلو متراً شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق45 كيلو متراً".

وأضاف سويدان أن الزلزال الذي تم رصده وتسجيله وتحليله على أجهزة رصد الزلازل يبعد عن الحدود الأردنية حوالي 370 كيلو متراً.