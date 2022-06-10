شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصد هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا على جنوب العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن الدفاع الجوي السوري، اليوم الجمعة، من التصدي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وإسقاط معظم الصواريخ .
وذكر التلفزيون السوري، نقلا عن مصدر عسكري سوري، أن القوات الإسرائيلية نفذت، فجر اليوم، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت الدفاعات الجوية للصواريخ وأسقطت معظمها" .. مشيرًا إلى أن العدوان أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.