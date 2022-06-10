شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصد هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا على جنوب العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الدفاع الجوي السوري، اليوم الجمعة، من التصدي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وإسقاط معظم الصواريخ .