شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى أردنى من "قوة الانتشار السريع" فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت القوات المسلحة الأردنية جنديا فيها قتل في مالي، وكان يقاتل ضمن قوات حفظ السلام الأممية في ذلك البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصـدر عسـكري مسؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية - الجـيش العربـي، أن "الرقيب أول، جميل محمود متروك من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، استشهد أثناء قيامه بواجبه"، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وقال المصدر إن "مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية ـ مالي، تأتي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم".