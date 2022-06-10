السودان.. لقاء مفاجئ بين الحرية والتغيير والعسكريين بوساطة أمريكية سعودية

القاهرة - سامية سيد - عقد ممثلون عن قوى الحرية والتغيير اجتماعا مفاجئا مع مسؤولين عسكريين بدعوة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي بحضور السفير السعودي في السودان علي جعفر.

وقالت الحرية والتغيير في تصريح إنه جرى خلال اللقاء تناول "إجراءات إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين".

وقالت أن اللقاء يهدف إلى "وقف إجراءات الآلية الثلاثية في جمع القوى المؤيدة للانقلاب وعناصر النظام السابق في العملية السياسية، وبحث كيفية شمول العملية السياسية بعد الاتفاق مع على كيفية إجراءات إنهاء الانقلاب".