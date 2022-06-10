شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية صينية لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الخميس جلسة مباحثات كويتية صينية ضمن أعمال الجولة الثانية لآلية التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مقر وزارة الخارجية الكويتية.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.



وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي فيما ترأس الجانب الصيني مدير عام ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الصينية السفير وانغ دي.