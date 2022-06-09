شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تعزى بنجلاديش فى ضحايا حريق مستودع حاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب بنجلاديش في ضحايا الحريق، الذي اندلع في مستودع للحاويات في جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.



وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي -في بيان، اليوم الخميس أنّ الإمارات تعرب عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الحكومة البنجلاديشية والشعب البنجلاديشي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".