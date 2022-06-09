شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس: تجمعنا بألمانيا علاقات متميزة في مجال الطاقات المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بدون رمضان، متانة العلاقات الثنائية المتميّزة القائمة بين تونس وألمانيا في مجالات دعم اللامركزية والطاقات المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والبيئة والفلاحة.



وأعربت رئيسة الوزراء التونسية - خلال استقبالها لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني يتقدمهم نائب رئيس اللجنة كريستوف هوفمان، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل - عن أملها في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التكوين المهني الذي يعد رافدا للنهوض الاقتصادي في المانيا، داعية إلى مزيد من تطويرها في ظل وجود فرص تعاون واعدة ومناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الألمانية خاصة وأن تونس يومي 23 و24 يونيو الجاري "منتدى تونس للاستثمار".



من جهته، عبّر كريستوف هوفمان عن رغبة الجانب الألماني في مزيد دفع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين المهني والمؤسسات الناشئة مع استعداده لتمويل مشاريع يقترحها الجانب التونسي في مختلف الميادين.



وأكدّ هوفمان، وقوف ألمانيا إلى جانب تونس في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية التي تأثرت بها كل بلدان العالم.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة يؤديها الوفد البرلماني الألماني إلى المغرب وتونس والجزائر بهدف الاطلاع على سبل مزيد تعزيز التعاون القائم مع ألمانيا.