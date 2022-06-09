شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فنزويلا: ندعم الشعب الفلسطينى..ولابد من ضمانات لإجراء انتخابات بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني، منددا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة اليوم /الخميس/، مع نظيره الفنزويلي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

وبشأن الأزمة الليبية، أكد الرئيس الفنزويلي ضرورة "توفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات؛ تسمح بإعادة بناء دولة ليبية سيدة وديمقراطية".

وحول العلاقات الثنائية مع الجزائر، أعلن مادورو اعتزام بلاده، قريبا، عقد اللجنة العليا المشتركة مع الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع؛ لاسيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا، والتعليم العالي والزراعة.

وأشاد مادورو بقرار الرئيس الجزائري فتح خط جوي بين الجزائر وكاراكاس، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه تعزيز الروابط بين الشعبين وربط شمال أفريقيا بأمريكا الجنوبية.