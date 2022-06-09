شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية تنفي وجود أي محادثات دبلوماسية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نفيًا قاطعًا ما تروج له بعض المواقع التابعة لإسرائيل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس.



وقال بيان صادر اليوم عن الخارجية التونسية، إن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم.



وأكد البيان أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأنها ستظل هكذا رسميًا وشعبيًا، وأن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، أكد في عديد المناسبات، أنه سندًا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.