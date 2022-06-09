شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم ورشة عمل افتراضية حول التكنولوجيا والانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة ورشة عمل افتراضية تحت عنوان " التكنولوجيا والانتخابات"، وذلك على مدار يومي 7و8 يونيو 2022 بحضور ممثلي 18 هيئة انتخابية عربية هي الهيئة الانتخابية لكل من الأردن، البحرين، الإمارات، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، الصومال، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن.

يأتي انعقاد هذه الورشة تنفيذاً لتوصيات الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية العربية الذي عقد في شهر يونيو 2021، وتماشياً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف الانتخابية بين الجهات المهنية بالانتخابات في الدول العربية.

تركزت ورشة العمل على 4 محاور رئيسية وهي استخدام التكنولوجيا في تسجيل الناخبين والتقنيات الحديثة المستخدمة يوم الاقتراع واستخدام التكنولوجيا في توعية الناخبين وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتحدث خلال ورشة العمل عدد من الخبراء المتخصصين لاستعراض التجارب الدولية المختلفة في مجال استخدام التكنولوجيا في العمليات الانتخابية، وتميزت أعمالها بالمشاركة الفعالة التي أسهمت في انجاح أعمالها.