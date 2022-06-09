قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل شابا فلسطينيا خلال مواجهات فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 27 عاماً، خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن محمود فايز أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.



وبينت أن المواجهات في بلدة حلول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى الأهلي.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت.