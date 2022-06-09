تأكيد أممى على دعم جهود تحقيق التوافق السياسى فى ليبيا

القاهرة - سامية سيد - أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، دعم المجتمع الدولي للمساعي الليبية الساعية لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم، حيث جرى بحث "آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل تدعيم المقترحات والمساعي الليبية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حيث أكدت ويليامز "دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي"، مشيدة في الوقت ذاته بـ"جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات".