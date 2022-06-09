شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرقون محاصيل القمح في بلدة بجنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، محاصيل قمح في أراضي بلدة "قصرة" الواقعة في جنوب محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين أضرموا النار في محصول القمح في أراضي بلدة "قصرة"، وإن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة عليه .



وأضاف دغلس أن المستوطنين يصعدون من هجماتهم خاصة في ريف "نابلس"، وذلك بالتزامن مع محاولتهم إنشاء بؤر استيطانية جديدة في مُحيطها.