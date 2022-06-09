وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا إلى السعودية

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم الخميس، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا، قادمة من مطار كوالالمبور الدولي، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إطلاق مبادرة طريق مكة في ماليزيا هذا العام يأتي استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.