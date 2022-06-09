تعرف على أحدث هواتف هواوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Enjoy 50 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Enjoy 50 يمتاز بشاشة IPS قياس 6.75 بوصة وبدقة وضوح 720 × 1600 بيكسل.

ولم تفصح هواوي عن المعالج، الذي ينبض بداخل الهاتف الذكي، ولكنها أوضحت أنه يتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي Enjoy 50 الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل، مع مستشعر عمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد بمستشعر بصمة أصابع وبطارية سعة 6000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 22.5 وات.

ويعمل الهاتف الذكي Enjoy 50 الجديد بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0، ويبلغ سُمكه نحو 9 ملم، في حين يبلغ وزنه 199 جراما.

وقبل عدة أيام صدر رسميًا هاتف شركة هواوي الجديد، Huawei nova Y70، والذي يأتي بمواصفات قوية في مثل هذه الفئة الابتدائية.

واعتادت الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية الحصول على سمعة سيئة لكونها متواضعة، لكن تغيرت الأمور نحو الأفضل، حيث تقدم الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية حاليا ميزات قوية.

ومن هذه الهواتف سلسلة HUAWEI nova Y، التي تأتي ببعض الميزات القوية التي تظهر في الغالب على الهواتف الرائدة.

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شاحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperChargeبقدرة 22.5 واط، وشاشة مذهلة، ومجموعة رائعة من الكاميرات ومساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت.

ومن أفضل مميزات هاتف HUAWEI nova Y70 هو الحصول على كل هذه الميزات القوية بسعر مغرٍ للغاية.

ويأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مزودًا ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، يمكنها تشغيل الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة.

ويتيح الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperChargeبقدرة 22.5 واط شحنًا سريعًا وموثوقًا.

ويمكن الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المتواصل بشحن لمدة عشر دقائق فقط.