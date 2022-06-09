موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تضرب مصر موجة شديدة الحرارة، الخميس، وتستمر لأيام تصل في بعض الأماكن إلى 40 درجة مئوية.



وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، مؤكدة أنها تستمر حتى مساء يوم الأحد المقبل.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أن سبب الموجة الحارة، يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يجلب معه كتل هوائية جنوبية شرقية ويمر على البحر المتوسط محمل بكتل كبيرة من بخار الماء ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض بعد يوم الأحد بمقدار 3 إلى 4 درجات عن القيم التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وتسود أجواء شديدة الحرارة على مناطق عديدة من البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس حار على السواحل الغربية، ويصبح الطقس معتدل الحرارة ليلا، وفقا للهيئة.

وتصل درجة الحرارة في العاصمة المصرية القاهرة إلى (38-23)، وفي السواحل الشمالية (32-22)، وفي جنوب سيناء (39-27)، وفي شمال الصعيد (40-25)، وفي جنوب الصعيد (43-26).