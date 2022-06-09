شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد: قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولى وسنقاوم أى غزو لأراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن روسيا تتعرض لحرب مستمرة لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. وإن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس الأسد: "روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي.. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة.. وقوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

كما أكد الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.