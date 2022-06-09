الحكومة الموريتانية: إنفاق 73 مليار أوقية لدعم الوقود والغاز

القاهرة - سامية سيد - قال محمد ماء العينين ولد اييه الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن الدولة تتحمل أكثر من عشرين أوقية من سعر كل لتر من المازوت يشتريه المواطن، وأزيد من نصف كل كجم من الغاز المنزلي، حيث أنفقت هذا العام 73 مليار أوقية لدعم هاتين المادتين.

وأكد ماء العينين في تصريحات للصحفيين اليوم، أن هذا الدعم يأتي مراعاة لمصالح المواطنين التي هي موضع عناية دائمة من الحكومة الموريتانية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.



ووصل سعر لتر المازوت 4.38 أوقية موريتانية أي ما يعادل نحو دولار وواحد من عشرة في حين وصل لتر البنزين 43 أوقية موريتانية أي ما يعادل يورو وواحد من عشرة.