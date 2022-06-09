شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مشمس بالسعودية ورطب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتاح الخليج العربى موجة حارة اليوم، بطقس مشمس فى السعودية وأجواء رطبة فى الإمارات.

السعودية

تشهد المملكة نهار ساخن تصل درجة حرارته العظمى إلى 46° ورطوبة تصل إلى 9% مما يصعب حركة السير والتعايش أثناء ساعات النهار بسبب القيظ، فى حين تصل درجة الحرارة الصغرى فى العاصمة الرياض إلى 29°.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 43°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 31°م وهي مشابهة لليلة أمس.