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طقس الخليج.. مشمس بالسعودية ورطب بالإمارات

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القاهرة - سامية سيد - تجتاح الخليج العربى موجة حارة اليوم، بطقس مشمس فى وأجواء رطبة فى الإمارات.

السعودية

تشهد المملكة نهار ساخن تصل درجة حرارته العظمى إلى 46° ورطوبة تصل إلى 9% مما يصعب حركة السير والتعايش أثناء ساعات النهار بسبب القيظ، فى حين تصل درجة الحرارة الصغرى فى العاصمة الرياض إلى 29°.

البحرين 

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 43°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 31°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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