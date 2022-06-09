شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة فى العراق تدين استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت بعثة المنظمة الدولية للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن تغريدة نشرت بصفحة (يونامي) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين. عملٌ طائش آخر".

وأضافت البعثة الأممية:"كما قلنا سابقاً، العراق ليس بحاجة إلى مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً، وأن تأكيد سلطة الدولة أمر أساسي، وإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".