شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية: تكدس عدد كبير من الركاب بمطار الكويت بسبب تعطل نظام الجوازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الأنباء " الكويتية من مصادر مطلعة ان نظام الجوازات في مطار الكويت تعطل مجددا، وذكرت المصادر ان حركة المغادرة تشهد تكدسا للركاب.

وتعليقا على ذلك، اكد مصدر مطلع في الادارة العامة للطيران المدني ان العمل جار على معالجة العطل وتسيير حركة الركاب.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن مؤشرات الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا، فى البلاد "مطمئنة" على الرغم من تسجيل زيادة في بعض مؤشرات التقييم.